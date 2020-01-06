Pamukkale Belediyesi’nden esnafa ölçü ve tartı aletleri uyarısı

Denizli Pamukkale Belediyesi, esnaflara damga süresi bitmiş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga müracaatlarını 2020 yılının Mart ayına kadar yaptırmaları uyarısında bulundu.

Pamukkale Belediyesi, Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga müracaat sürelerinin 2 Mart 2020 tarihinde sona ereceğini bildirdi.Pamukkale Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı pazaryerinde kullanılan, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ve elektronik tartı aletlerinin periyodik muayene süresinin 2 yıl olduğu hatırlatılarak, damga süresi dolmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcı esnafın muayene ve damga günü için belediyeye başvurmalarını istedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve yetkili muayene servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgası yapılıyor. İlçemiz sınırları içinde bulunan esnaflarımızın her 2 yılda bir düzenli olarak yaptırması zorunlu olan kontrollerle ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesi yapılmış oluyor. Böylece halkımız aldığı ürünün ağırlığı konusunda bir şüphe yaşamıyor. Esnaflarımızın bu konuda gerekli işlemleri yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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