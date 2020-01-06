Köpeğini yağmur altında bırakan kadına tepki

DENİZLİ'de sahibinin yağmur yağışı altında direğe bağlayıp gittiği köpeği gören bir grup lise öğrencisi duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler ile bu sırada gelen köpek sahibi kadının tartışmasını yatıştıran polis, köpek sahibini duyarlı olması konusunda uyardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir mağaza önündeki direğe bağlanmış şekilde yağmur altında ıslanan köpeği gören 4 lise öğrencisi, duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler, hayvan sahibi kadının gelmesiyle tartışmaya başladı. Gençler, kadını köpeği direğe bağlayıp, ıslanmasına neden olduğu için eleştirdi. Hayvan sahibi ise tepkili gençlere kızdı. Bunun üzerine gençler, bulvarda gördükleri polislere hayvan sahibini şikayet etti. Gruptaki genç kız gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlattı. Hayvan sahibi ise genç kızın koluna vurarak, tepki gösterdi. Gençler, köpeğin yaklaşık 4 saat boyunca direğe bağlı şekilde kaldığını, soğukta üşüyüp ıslandığını, kendilerinin bir süre şemsiye tutuklarını, sahibinin ise buna aldırış etmediğini iddia ederken, köpeğe el konulmasını istedi. Köpeğin tasmasını tutan hayvan sahibi ise polislerin yanında gençlere bağırarak, "O benim kendi çocuğum gibi. Ben bakıyorum ona. Siz sokaklarda gezen köpeklerle ilgilenin" dedi. Polis, tartışmayı yatıştırdıktan sonra, kadını bağırmaması konusunda uyarıp, köpeği ıslatmamasını istedi.



DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.