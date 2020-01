2019’da Pamukkale’nin üstünde yarım milyonun üzerinde kişi uçtu DTO 2’nci Meslek Komitesi Başkanı Gamze Sevgi: “Beyaz cennette 2019 yılında 29 bin 400 ticari, 9 bin sportif uçuş yapıldı” “Bu uçuşlarda toplamda 583 bin 159 kişi travertenlerin üzerinde uçtu”

"Annem benim her şeyim"

Denizli Ticaret Odası (DTO) 2’nci Meslek Komitesi Başkanı Gamze Sevgi, 2019 yılında beyaz cennet Pamukkale’de sıcak hava balonları başta olmak üzere yamaç paraşütü ve diğer uçuş araçları ile 29 bin 400 ticari, 9 bin sportif uçuş gerçekleştirildiğini ve bu uçuşlarda toplamda 583 bin 159 kişinin travertenlerin üzerinde uçtuğunu belirtti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) 2’nci Meslek Komitesi Başkanı Gamze Sevgi, Ege Bölgesi'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Denizli’nin, verimli toprakları ve doğal güzelliklerinin yanında tarihi ve arkeolojik özellikler yönünden de zengin bir yer olarak bölgenin parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Pamukkale’ye 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin geldiğine dikkat çeken Sevgi, “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale, her yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri konumundadır. Ayrıca, şifalı kırmızı suyu, yamaç paraşütü, yelken kanat ve balon turları ile de ön plana çıktı. Özellikle son yıllarda, termal sağlık turizminin merkezi konumuna geldi. Eşsiz güzellikleri barındıran ilçemiz, sağlık, kültür, spor ve inanç turizminde de ön plana çıktı. Pamukkale’miz, Türkiye'de geçen yıl en fazla ziyaret edilen 4'üncü ören yeri. 2019’un ilk 10 ayında yaklaşık 2 milyon 500 bin ziyaretçi ile rekor sayıya ulaşıldı. Denizli’de, turizm işletme belgeli 6 bin 840 yataklı 33 tesis, belediye belgeli 6 bin 825 yataklı 79 tesis ile 5 bin 157 yataklı 129 pansiyon bulunmaktadır” dedi.



"Uçuş yapanların sayısı 583 bin 159 oldu”

Pamukkale’nin son yıllarda balon, yamaç paraşütü ve gyrocopter uçuşları ile de dikkatleri üzerine çekmeye başladığını hatırlatan Sevgi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Pamukkale, turizm açısından farklı alternatifleriyle de yıl boyunca turist ağırlıyor. DenizliPamukkale Bölgesi uygun hava koşulları ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin ikinci sıcak hava balonu uçuş merkezi. Bölgede 8 balon işletmesi 35 sıcak hava balonuyla faaliyet gösteriyor. Bir balon birden fazla uçabilmekte ve 45 dakika süren balon uçuşlarıyla, KuzeyGüney ekseninde, travertenler, havuz bölgesi ve Hierapolis üzerinden geçerek, ziyaretçiye Pamukkale’nin doğal güzelliğine gökyüzünden bakma olanağı sunuyor. 2019 verilerine baktığımızda 220 gün uçulmuş. Ticari uçuş sayısı, 29 bin 127 olmuş. Pamukkale uçuş sahasında farklı hava araçlarının bir arada emniyetli şekilde uçuş yapmasını temin etmek için bu bölgede Slot Merkezi kurulacak. Slot Hizmet Merkezi, sıcak hava balonu, yamaç paraşütlerine ve hafif hava araçları olan gyrocopterlerin havada aynı anda emniyetli uçuş yapabilmesine katkı sağlayacak. 2019’da sıcak hava balonlarıyla 29 bin 400 ticari uçuş ile 9 bin sportif uçuşun gerçekleştiği bölgemiz, gyrocopter faaliyetleri ile de hem ülke hem dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Uçuş yapanların sayısı yarım milyonu aştı 583 bin 159’a oldu.”



"Beyaz cenneti havadan görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise 2020’yi “Denizli Yılı” ilan ettiklerini hatırlatarak, şehrin tanıtımına yönelik çalışmalar yürüteceklerini ve turizmde ivmesini artırması için çaba harcayacaklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, “Denizli, Ege’nin incisi bölgenin parlayan yıldızıdır. Pamukkale’mize olan ilgi de bunun bir göstergesidir. Beyaz cennetimizi havadan görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bölgedeki uçuşlar, turizme ayrı bir canlılık getirdi. Bunun daha fazla olması, Pamukkale’miz ile birlikte diğer turistik yerlerimiz ve Denizli’mizin tüm dünyada daha bilinir ve ziyaret edilir hale gelmesi için, bu yıl var gücümüzle, el birliğiyle çalışacağız” dedi.

