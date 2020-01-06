Denizli’de sokak köpeği katledildi

Denizli’de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.
Olay, DenizliUşak karayolu üzerinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar gönüllü görevlisi Hasan Müştak Tavas (73), ÇivrilÇal ilçe yol ayrımında telef edilmiş bir sokak köpeği buldu. Hayvanın kulaklarına ve gözlerine zarar verildiği görülürken, Tavas durumu hemen belediyeye bildirdi. Hasan Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, “Bu olayı da yargıya taşıyacağım, nereye kadar gidiyorsa götüreceğim” dedi.
DENİZLİ
06 Ocak 2020 Pazartesi
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