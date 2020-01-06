Denizli’de sokak köpeği katledildi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olay, DenizliUşak karayolu üzerinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar gönüllü görevlisi Hasan Müştak Tavas (73), ÇivrilÇal ilçe yol ayrımında telef edilmiş bir sokak köpeği buldu. Hayvanın kulaklarına ve gözlerine zarar verildiği görülürken, Tavas durumu hemen belediyeye bildirdi. Hasan Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, “Bu olayı da yargıya taşıyacağım, nereye kadar gidiyorsa götüreceğim” dedi.

DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.