Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyaca ünlü 'beyaz cennet' Pamukkale’nin, yapılacak mimari aydınlatma ile ışıl ışıl olacağını kaydederek, travertenleri gece ayrı gündüz ayrı güzel olacağını kaydetti. Başkan Örki, ayrıca bölgede kentsel dönüşüm yapılacağını da belirtti.

Pamukkale Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturumu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında yapıldı. Zaman zaman Ankara’ya giderek Pamukkale için önemli projelerin hayata geçmesi için görüşmeler yapan Başkan Örki, geçtiğimiz hafta Ankara’ya yaptığı ziyaretlerle ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Denizli ziyaretlerinde önemli görüşmeler yaptığının altını çizen Başkan Örki, “Bu görüşmelerden sonra bakanlığa giderek taleplerimizi detaylı bir şekilde ilettik. İlçemizde kullanılmak üzere 5 milyon TL’lik hibe kararı alındı. Bunun yanında 65 milyon tasarruf yaptığımız çöp kamyonlarının alımından sonra bu konuda kalan birkaç eksik aracımız vardı. Bununla ilgili olarak yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1.5 milyon TL hibe sözü aldık. İnşallah 1 ay içinde gerekli olan araçları alarak hizmete sunacağız” dedi.



"Yapılacak TOKİ konutlarının yeri belli oldu"

Başkan Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konut atağında ülke genelinde 100 bin, Denizli’de de ise 3 bin 500 konutun yapılacağını ifade ederek konutların yapılacağı yeri de açıklayarak şunları söyledi:

“Bu çerçevede Pamukkale ilçemizde de 2 bin 50 adet konut yapılacak. Bunların bin 50 adeti Kocadere Mahallemizde, bin adeti de Yeniköy Mahallemizde yapılacak. TOKİ konutları için başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 85, 95 ve 100 metrekare olacak konutlar 2+1 ve 3+1 olarak planlanacak. Ziraat Bankası ve TOKİ’ye yapılacak olan başvurular ile özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olması sağlanacak. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamasını istiyoruz.”



“Karahayıt’ı, dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz”

Başkan Örki’nin müjdelerinden biri de termal sağlık konusunda adından sıkça bahsettiren Karahayıt ile ilgili oldu. Karahayıt’ın fay hattı üzerinde bulunan düzensiz yapılara sahip olduğunu belirten Başkan Örki, “Bu bölge ile ilgili kentsel dönüşüm planlaması var. Karahayıt’ın termal turizm konusundaki özelliğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası mimarlarla çalışarak kentsel dönüşüm ile Karahayıt’ı, dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Fay kırığının bulunduğu alanları da rekreasyon alanı olarak düşünebiliriz. Pamukkale’deki beyaz travertenlerin kırmızı su ile kırmızı travertenler halinde Karahayıt’ın merkezinde oluşmasının peşinde koşacağız” dedi.



“Pamukkale’nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak”

Başkan Avni Örki, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da önemli temaslarda bulunulduğunu meclis üyelerine anlatarak, “Turizm Bakanımıza Pamukkale ve Karahayıt ile ilgili taleplerimizi ilettik. Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptık. Milyarlarca liraya mal olacak bu projenin sezona yetiştirilmesi de gündemde. Mimari aydınlatma ile Pamukkale’nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak. Turizmi canlandırmasını ümit ettiğimiz bu çalışmanın yanında sokak sağlıklaştırmasını da önemsiyoruz. Bu konularda bakanlığımızdan destekler istedik. Ayrıca turizm yolu olarak bilinen yolun ise 1,5 milyon TL’lik bütçe ile sıcak asfalta kaplanması için de görüşmeler yaptık” dedi.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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