- SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da listesine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi.

Denizlispor'un ayrıca İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Kampı çok verimli geçiriyoruz. Aramıza katılacak oyuncuların da gelmesiyle ikinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.



DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.