Balkondan düşen genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar Balkondan atlayan kadın mahallelinin tüm çabalarına rağmen bahçeye düşerek ağır yaralandı Kadının yakınları, ‘Ne olur ölmedi deyin, tutamadım’ sözleri ile feryat etti

Denizli’de 4. katın balkonundan atlamaya çalışan genç kadını mahalle sakinleri, battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallenin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K., bahçeye düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yakını ise ‘ne olur ölmedi deyin, tutamadım’ sözleri ile gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1291. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Yıldız K. (30) balkona çıkarak atlamaya çalıştı. Bu sırada çevrede gören vatandaşlar bahçeye battaniye ve çarşaf getirdi. Balkonda gelen Yıldız K.’nin bir yakını da, atlamaya çalışan kadını tuttu. Ancak tüm çabalara rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K. ağır yaralandı. Yaralı kadın Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Battaniye ile tutmaya çalışan bir vatandaş ise olayı anlattı. Eczaneye giderken gördüğünü belirten vatandaş, "Eczaneye gidiyordum, bağırma ve gürültü sesi duydum. Baktığımda ise 4. kattan bir bayan sarkmış, kardeşi bileğine kadar tutuyordu. Ben de koştum, battaniye ve yorgan serdik tuttuk ama en son dayanamadı bıraktı. Yüz üstü düştü toprağın üzerine çok kötü düştü" dedi.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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