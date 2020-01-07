Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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DENİZLİ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli merkezli İstanbul ve Ankara'da geçen 3 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlene operasyonlarda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital veriler ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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