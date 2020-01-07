Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Denizli merkezli Ankara ve İstanbul’da, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen her türlü yapı, oluşum ve gruplara yönelik başlanılan çalışmalar neticesinde devam eden operasyonun Denizli merkezli Ankara ve İstanbul’da yapıldığı belirtildi. ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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