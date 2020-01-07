Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu

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Denizli’de polis tarafından DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı. Şahsı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması ile 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanaracak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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