Denizli’de uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı Gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 14’ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca farklı miktar ve türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Operasyonlar; son bir hafta içerisinde uyuşturucu satışı yapan şahıslar ile çevre kentlerden Denizli’ye uyuşturucu nakli yapan şahıslara yönelik yapıldı. Farklı zamanlarda önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan baskınlarda ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlaması ile 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 14’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca baskın yapılan adresler ile araçlarda yapılan aramalarda ise 632 gram esrar, 167 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 41 adet uyuşturucu amaçlı kullanılan sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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