1 ayda ‘kapora’ adı altında 100 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi Polis kapora dolandırıcılarını yaptıkları başarılı operasyonla yakaladı Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı

Denizli’de ele geçirdikleri kimlik bilgileri ile sahte nüfus cüzdanları yapan ve bunlarla banka hesapları açıp internetten ev, araç, oto yedek parçası gibi sahte ilanlar vererek 1 ay içerisinde ‘kapora’ adı altında 100 bin TL’lik dolandırıcılık yapan şebeke polis tarafından çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Türkiye genelinde almayı düşündükleri ev, araç, oto yedek parçasına ödedikleri kaporalar üzerinden dolandırıldıkları ihbarlarının artması üzerine polis harekete geçerek soruşturma başlattı. Denizli ve ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ele geçirdikleri kimlik bilgileri ile sahte nüfus cüzdanları yaptıkları, ardından bu kimlik belgeleri ile farklı bankalarda hesap açtıkları, sonrasında ise internet üzerinden ev, araç, oto yedek parçası gibi sahte ilanlar vererek mağdurlardan kapora adı altında para aldıkları ve şahısları bu şekilde dolandırdıkları ortaya çıktı. Şebekenin bu yöntemle bir ay içerisinde 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Operasyonlarda baskın yapılan adreslerde ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda sahte kimlik, sahte hat, sahte hat açma işlemlerinde kullanılan sözleşme formları ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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