Sokakta uyuşturucu satışına 14 tutuklama

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DENİZLİ'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 632 gram esrar, 167 gram metamfetamin, 41 uyuşturucu hap, 14 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 20 kişi, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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