Sokakta uyuşturucu satışına 14 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokakta uyuşturucu satışına 14 tutuklama

DHA

DENİZLİ'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

DENİZLİ'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 632 gram esrar, 167 gram metamfetamin, 41 uyuşturucu hap, 14 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 20 kişi, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTO heyeti tekstilin kalbinin attığı Heimtextil Fuarı’na katıldı DTO heyeti Heimtextil Fuarı için Almanya’ya çıkarma yaptı
YEREL HABERLER DTO heyeti tekstilin kalbinin attığı Heimtextil ...
1 ayda ‘kapora’ adı altında 100 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi Polis kapora dolandırıcılarını yaptıkları başarılı operasyonla yakaladı Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER 1 ayda ‘kapora’ adı altında 100 bin liralık ...
Denizli’de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs ...
Denizli’de uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı Gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu operasyonları: 20 ...
Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor Başkan Örki: “Tehlikeli ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaları yıkıyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale'de metruk binaların yıkımına devam ...
KOM’dan kaçak akaryakıt ve alkol operasyonu Polis düzenlediği baskınlarda 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi
YEREL HABERLER KOM’dan kaçak akaryakıt ve alkol operasyonu Polis ...
Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu
YEREL HABERLER Denizli’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu
Denizli'de itfaiye ekipleri 2019 yılında 6 bin 997 olaya müdahale etti İtfaiye ekipleri 4 bin 178 yangın vakasına gitti Denizli itfaiyesi 2019 yılında 42 bin 182 ihbarı değerlendirdi
YEREL HABERLER Denizli'de itfaiye ekipleri 2019 yılında 6 bin 997 ...
Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp ...
Balkondan düşen genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar Balkondan atlayan kadın mahallelinin tüm çabalarına rağmen bahçeye düşerek ağır yaralandı Kadının yakınları, ‘Ne olur ölmedi deyin, tutamadım’ sözleri ile feryat etti
YEREL HABERLER Balkondan düşen genç kızı battaniye ve çarşaf gererek ...
Beyaz cennet Pamukkale, ışıklandırılacak
YEREL HABERLER Beyaz cennet Pamukkale, ışıklandırılacak
Çocuklarda erken tanı için EGG önemli Doç. Dr. Olcay Güngör: “Epilepsi hastalığının tanısında EEG önemlidir” “EEG radyasyon, elektrik etkisi yoktur ve beyine zarar vermez”
YEREL HABERLER Çocuklarda erken tanı için EGG önemli Doç. Dr. ...
Denizlispor transferde atağa kalktı
YEREL HABERLER Denizlispor transferde atağa kalktı
Potanın şampiyonları belli oldu Denizliyi temsil edecekler
YEREL HABERLER Potanın şampiyonları belli oldu Denizliyi temsil ...
Pamukkale yapılacak aydınlatma ile gece ışıl ışıl olacak 'Beyaz cennet' Pamukkale’ye mimari aydınlatma projesi Başkan Örki: “Pamukkale’nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak” “Bölgede kentsel dönüşüm yapılacak”
YEREL HABERLER Pamukkale yapılacak aydınlatma ile gece ışıl ışıl ...
Projektör ile far avı yaparken yakalandılar Yasak olan far avı yapan 4 kişiye toplamda 8 bin 771 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Projektör ile far avı yaparken yakalandılar Yasak ...
Denizli’de sokak köpeği katledildi
YEREL HABERLER Denizli’de sokak köpeği katledildi
Filiz Tekin´in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (3)
YEREL HABERLER Filiz Tekin´in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, ...
‘Bebek uyuyor kornaya basma’ afişi ile korna sesine dur dedi Bu caddede sürücüler kornaya basacağı zamana iki defa düşünüyor
YEREL HABERLER ‘Bebek uyuyor kornaya basma’ afişi ile korna sesine ...
2019’da Pamukkale’nin üstünde yarım milyonun üzerinde kişi uçtu DTO 2’nci Meslek Komitesi Başkanı Gamze Sevgi: “Beyaz cennette 2019 yılında 29 bin 400 ticari, 9 bin sportif uçuş yapıldı” “Bu uçuşlarda toplamda 583 bin 159 kişi travertenlerin üzerinde uçtu”
YEREL HABERLER 2019’da Pamukkale’nin üstünde yarım milyonun üzerinde ...
Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu
Denizli'de `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki
YEREL HABERLER Denizli'de `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X