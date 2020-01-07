Denizlispor kamp çalışmalarını devam ediyor

Denizlispor, Antalya’daki kamp programı dahilinde çalışmalarını bugün yaptığı çift idmanla devam ettirdi.

Sezonun ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada bitiren Denizlispor, bugün yaptığı çift antrenman ile günü sona erdirdi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan çift antrenmanda sabah programında salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular akşam ise dar alanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışması ile sona erdirdi.

Antrenmanda kadro dışı kalarak kamp programına dahil edilmeyen Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz dışında eksiksiz çalışma yapıldı.

Öte yandan, Antalya kampını ziyaret eden başkan Ali Çetin, futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat ve sportif direktörü Burak Özsaraç antrenmanı yakından takip etti.

DENİZLİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

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