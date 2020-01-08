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Denizli’de ekmeğe zam yok Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban’dan ekmek fiyatları ile ...

İHA

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğin ana maddelerine gelen zamların fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktığını ancak Denizlili fırıncılar olarak ekmeğe zam yapmayacaklarını belirtti.

Denizli’de ekmeğe zam yok Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban’dan ekmek fiyatları ile ilgili açıklama: “Gündemimizde şu an da zam yok” “Ekmeği bizim tarifede ki fiyatın altında satabilirler ama üstünde satamazlar”

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğin ana maddelerine gelen zamların fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktığını ancak Denizlili fırıncılar olarak ekmeğe zam yapmayacaklarını belirtti.
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensuplarını ağırladı. Gazetecilerin günü kutlayan Başkan Karadaban ardından basın mensuplarının soruları üzerine ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Un başta olmak üzere ham madde fiyatlarına gelen zamlara rağmen Denizli’de ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini ifade eden Başkan Karadaban, “Son zamanlarda bazı şehirlerde ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan düzenlemeler Denizlimiz için geçerli değildir. Hepimiz için zor bir yıl oldu ama değişim, dönüşüm, her zorlukla beraber bir güzellik vardır. Onun için 2019 yılındaki zorluklarımız 2020 yılına ışık tutacaktır. Daha güzel yeni bir dünyanın kurulacağına inanıyoruz ve daha güzel bir gelecek oluşturmanın gayreti içerisindeyiz Denizli Fırıncılar Odası olarak yeni projemizde. Ekmekle alakalı da şuanda ekmek fiyatında bir değişiklik yok ama girdi maliyetleri eğer artarsa zam kaçınılmaz olacaktır ama şu an da diğer illerde ekmek fiyatları değişti, gündemimizde şu an da zam yok. Bizim tarifedeki fiyatın altında satabilir ama üstünde satamazlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi ulusal büyük marketler kendi aralarında diğer ürünleri satış yapalım diyerekten ekmeği öne sürerek fiyatını düşürüyor. Yani ekmek ucuz diye diğer ürünleri satabilmek için büyük marketlerin yaptığı geliş fiyatına verdiği ekmeği diğer fırıncılar kendisi ister istemez birçok karmaşanın içine sürüyor. Bu da bizim fırıncımızı, bakkalımızı zor durumda bırakıyor ama büyük marketler, gros marketler diğer ürünlerden para kazandığı için ekmekten para kazanmamış olsa bile onun için değişen bir şey yok yani. Onun için daha karlı oluyor. İster istemez büyük, gros marketlerin bu yaptığı olay, bizi tamamen etkiliyor.

DENİZLİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
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  • İKİNDİ 15:46
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