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Denizli Valisi Karahan, uyuşturucu konusunda uyardı

DHA

- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, yılbaşı eğlencesinde Betül Karaayvaz'ın (26) ölümü ayrıca 2 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili, "Hep söylüyoruz uyuşturucu konusunda bilinçli olalım diyoruz ama doktordan daha bilinçlisi olmaz. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'bana bir şey olmaz' deniyor ama olabiliyor işte" dedi.

- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, yılbaşı eğlencesinde Betül Karaayvaz'ın (26) ölümü ayrıca 2 kişinin hastanelik olduğu olayla ilgili, "Hep söylüyoruz uyuşturucu konusunda bilinçli olalım diyoruz ama doktordan daha bilinçlisi olmaz. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'bana bir şey olmaz' deniyor ama olabiliyor işte" dedi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' öncesi ulusal ve yerel medya temsilcileri ile Polis Evi'nde bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Vali Karahan, daha sonra soruları yanıtladı. Yılbaşı gecesi düzenlenen partide alkolle birlikte iddiaya göre eroin kullanılması sonucu diş doktoru Betül Karaayvaz'ın ölümü, diş doktoru Ruşen Kaan Y. ile plastik cerrah doktoru Süleyman Ali Y.'nin komaya girmesiyle ilgili olaya değindi.
UYUŞTURUCUDA DOKTORDAN DAHA BİLİNÇLİSİ OLMAZ
Uyuşturucu konusunda doktorların daha bilinçli olması gerektiğini ifade eden Vali Karahan, şöyle dedi:
"Bu konuda soruşturma devam ediyor. Polisimiz ve jandarma ekiplerimiz son dönemlerde, uyuşturucuyla mücadeleye özellikle ağırlık veriyor. Adliyenin de desteğiyle bu konularda tutuklamalar oluyor. Önceden 'kullanıcı' diyerek serbest kalmalar oluyordu. Geçen yıl uyuşturucu konusunda 660 yakalama olmuş. Bunlardan 468'inin tutuklanmayla sonuçlandığı bilgisini başsavcılık paylaştı. Uyuşturucu ülkemizin sorunu. Bu konuda bilinçlenmek çok önemli. Düşünün bir doktor bu işi yapıyorsa, kime ne diyeceksiniz? Burada bazı şeyleri tekrar ele almak gerekiyor. Hassasiyeti, farkındalığı yaratmak konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Hep söylüyoruz bilinçlendirelim ama bu konuda doktordan daha bilinçlisi de olmaz. Demek ki insanların da biraz daha kendini kontrol etmesi lazım. Bu konuda aileden ve okullardan başlayarak kendimizi eğitmemiz lazım. Kontrol konusunda eksiğimiz var. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'bana bir şey olmaz' deniyor ama olabiliyor işte. Kimse biyonik insan değil. Emniyet yönüyle yapılacak olan her şey yapılıyor. Bu konuda yüzde 100 başarılı olduğumuz söylenemez. Ama talep olduğu sürece arzı bir şekilde bulunacak. Bu talebi, kısmak ve azalmak konusunda hepimizin sorumluğu var. Hayatını kaybeden doktorun ailesine başsağlığı diliyorum ama kimse de 'bu bela bana bulaşmaz' demesin. Dikkatli olmak lazım."
KOMADAKİ DOKTORLARIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Süleyman Ali Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Komada olan diğer diş doktoru Ruşen Kaan Y.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan ve ifadesinde uyuşturucuyu eve getirdiğini itiraf eden Nurullah T. ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında partiye katılan 11 kişiden de kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nurullah T. hakkında uyuşturucu temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucuyu kullandığı tespit edilen kişiler hakkında 'uyuşturucu kullanmak suçundan' adli işlem gerçekleştirildi.

DENİZLİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:46
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  • İKİNDİ 15:46
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