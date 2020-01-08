Kazada hayatını kaybeden liseli Hilal, toprağa verildi

"Annem benim her şeyim"

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DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, hafif ticari araca çarpan otomobilde yaşamını yitiren lise öğrencisi Hilal Cankardaş (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nurcan Cankardaş'ın kullandığı 35 AN 4027 plakalı otomobil, dün, Denizli-Antalya Karayolu Serinhisar ilçesi yakınlarında, Gökhan İhsan Kaçar'ın yol kenarına park etmeye çalıştığı 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nurcan Cankardaş ağır yaralanırken, yanındaki kızı Hilal Cankardaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Gökhan İhsan Kaçar ve yanındaki Elif Kaçar da kazada yaralandı. Yaralılar, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Annesi ile hastaneden dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Acıpayam Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hilal Cankardaş için Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi Çarşı Camisi'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hilal Cankardaş'ın babası Şenol Cankardaş ile ağabeyi Hüseyin Cankardaş, Acıpayam Belediye Başkanı AK Partili Hulusi Şevkan, genç kızın okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Cankardaş 'ın kılınan namazın ardından Akalan Mahale Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.



DENİZLİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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