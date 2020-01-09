Denizli’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem saat 07.52’de meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

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AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

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