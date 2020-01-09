Denizli’de 3.7 büyüklüğünde deprem

- DENİZLİ´nin Bozkurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Denizli´nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.52´de meydana geldi. Yerin 6.14 kilometre derinliğinde olan deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, Bozkurt ilçesinin Armutalanı Mahallesi olarak açıkladı.



DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

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