Kızılcabölükspor'dan iki takviye

"Annem benim her şeyim"

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- TFF 3. Lig 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, ara transfer harekatını sürdürüyor. Denizli temsilcisi, TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan kaleci Asil Kaan Eryılmaz ve Bölgesel Amatör Lig takımı Torbalıspor'dan kanat oyuncusu Murat Arslan'la anlaştı. İki futbolcu da 2.5 yıllık sözleşmelere imza attı. 22 yaşındaki kaleci Asil Kaan, 1. Lig'de 4 maçta şans buldu. Aynı yaştaki Murat, Torbalı ekibiyle ilk yarıda 3 gol atıp, 5 asist yaptı. Kızılcabölükspor ara transferde daha önce Fatih Şen, Emre İşçiler, Polat Ertek ve Semih Durmuş'u kadrosuna katmıştı.



DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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