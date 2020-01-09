Kekik üreticilerine ‘ihracat ve depolama koşulları’ anlatıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentteki kekik üreticilerine yönelik ‘ihracat ve depolama koşullarının’ anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Denizli ve İzmir’de kekik ihracatı yapan firma temsilcileri, kekik ticareti yapan tüccarlar ile kekik depolama faaliyetinde bulunan işletme temsilcileri katıldı. Toplantı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya başkanlığından yapıldı. Toplantıdan konuşan ve kekiğin Türkiye ekonomisindeki yerine değinen Erkaya, “İlimiz dünyada kekik üretimi ve kalitesi açısından belirleyici bir yere sahiptir. İlimizde üretilen kekik yurt içinde baharat, kekik yağı ve kekik suyu şeklinde işlenerek tüketilirken, büyük bölümü de yurt dışına ihraç edilmektedir. Bu kapsamda 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu’nu kapsamında kekik ihracatı, izlenebilirliği ve depolama koşulları hakkındaki yasal mevzuatı çok önemli” dedi.

Toplantıda ayrıca kekik depolarının taşıması gereken koşullar ve uyması gereken kurallar, ürünün alım satımı esnasında alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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