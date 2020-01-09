Bağbaşı Yaylası'nda kış manzaraları

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DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının etkili olmasıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin 1500 metre yükseklikteki tesisi Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada seyirlik görüntüler oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Pamukkale ilçesinde 2015 yılında hizmete sunduğu 1500 metre yükseklikteki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylaya giden ziyaretçiler, karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Muhteşem kar manzarası ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada kar topu oynayanlar, şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığına dikkat çekerek, "Özellikle kent merkezinde karla buluşmak isteyenlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Denizli merkezde kar yokken, yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Tesisimiz, kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor" dedi.FOTOĞRAF



DENİZLİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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