Meclis üyelerinden CHP’li başkana ‘söyleşi' tepkisi CHP’li başkanın belediye bütçesini kullanarak söyleşi yapmasına meclis üyeleri tepki gösterdi AK Partili Yavuz Aki: “Vatandaşımıza sosyal medya kapısını kapatmıştır" MHP'li Fırat Dağdeviren: “Bu şahsiyetin Denizli’ye belediye kanalıyla gelmesini şiddetle kınıyoruz”

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın FOX TV spikeri Fatih Portakal'ı belediye bütçesi imkanlarını kullanarak söyleşi için kente getirmesine tepki gösterdi.

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Vekili Yavuz Aki ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Vekili Fırat Dağdeviren, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde açıklamalarda bulundu. Aki, “Bugün buraya sizlerin ve kıymetli Merkezefendi’li hemşehrilerimizin huzuruna keşke Merkezefendi Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden bahsetmek için çıksaydık. Geçmişte AK Parti belediyeciliğinin bir örneği olan Merkezefendi ilçemizde kalıcı bir çok eser bıraktık. Ancak aradan geçen 10 aylık süre içerisinde Merkezefendiye yakışan kalıcı hiçbir eserden bahsedemiyoruz. Çünkü üzerine tartışıp yorumlar yapabileceğimiz, ne bir eser ne de bir hizmet var. Seçim öncesi Merkezefendi Belediyesinin kapısının güya vatandaşına kapalı olduğunu, ancak kendileri seçildikten sonra hiçbir vatandaşımıza kapanmayacağını söyleyenler, geldiğimiz noktada belediyenin fiziki anlamda kapının kapatılmasında, sonra sosyal medya hesaplarından yorum yapan ve eleştiri yapan vatandaşlarımıza da sosyal medya kapısını kapatmıştır. Bu mu? CHP’nin halkçılık anlayışı, bu mu? demokrasi anlayışı bu ne tahammülsüzlüktür. Hiç kimsenin böyle bir uygulama yapmaya hakkı yoktur” dedi.



“Kahraman ordumuza işgalci diyen sunucuyu ilçemize getiriyor”

Aki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Merkezefendi'de yönetime gelen CHP'li belediye başkanının belediye bütçesini kullanarak bu tür bir söyleşi yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Kahraman ordumuza 'işgalci' diyen, ülkemizin Libya ile yaptığı anlaşmadan sonra ise emperyalist ve sömürgeci benzetmesi yapan Amerika’nın kanalı Fox TV sunucusunu ilçemize getiriyor. Söz konusu anlaşma ile Türkiye başkalarının değil, kendi öz kaynaklarının peşindedir. Biz hemşehrilerimizin söyleşilerle buluşmasına karşı değiliz. Biz sınırlarımız dışında yaşanan konjonktürel olaylarda devletimizin ve milletimizin yanında tavır almayanların ilçemizde bir söyleşiye getirilmesine karşıyız. Bu vesile ile burada Merkezefendi Belediyesi AK Parti Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak haklı tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bir an önce Merkezefendi Belediye yönetiminin bu yanlıştan dönmesini ve bu programı iptal etmesini bekliyoruz. Fatih Portakal'a biz bu eleştiri hakkımızı kullanıyoruz, tepkimizi gösteriyoruz ve bu söyleşinin belediye bütçesinin ya da belediye kaynaklarından yapılmasından olan rahatsızlığımızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



“Bu şahsiyetin Denizli’ye belediye kanalıyla gelmesini şiddetle kınıyoruz”

Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Vekili Fırat Dağdeviren ise konu hakkında şunları söyledi:

“Tabi birlik ve beraberliğe son derece ihtiyacımız olan bugünlerde, bu aylarda, hatta saatlerde çünkü her an maalesef Orta Doğuda ve dünyada çok hızlı şekilde olumsuz yönde gidişat var. Tabi biz bir arada ve beraber olmalıyız. Ama birlik ve beraberlikten uzak söylemlerde bulunan bu şahsiyetin Denizli’ye gelmesi ve belediye kanalıyla gelmesini şiddetle kınıyoruz. Belediyemizin bu hususta gerekli önlemleri almasını istiyoruz ve gerekirse programının iptal edilmesini istiyoruz. Bu konuda sizlerle duruşumuzu paylaşıp kamuoyuna bilgi vermek istedik.”

