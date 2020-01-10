Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda Denizlispor ile Adana Demirspor her konuda anlaştı

– Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz transferi için Adana Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
Denizlispor’da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda. Yeşilsiyahlı kulüp, kapılarını çalan Adana temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlandı. İki kulübün yetkilileri el sıkıştı. Bu sezon yeşilsiyahlı forma ile Süper Lig’de 7 maça çıkan Akyüz, gol atamadı. Türkiye Kupası’nda ise 4 kez forma giyen tecrübeli oyuncu 2 gol kaydetti. Mehmet Akyüz'ün 30 Haziran 2020 tarihine kadar Denizlispor ile sözleşmesi bulunuyor.
Kariyerine Sakaryaspor alt yapısında başlayan Mehmet Akyüz, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor gibi takımlarda forma giydi.
DENİZLİ
09 Ocak 2020 Perşembe
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