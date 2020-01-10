Denizlispor'da Sapunaru krizi

"Ben hep hip hop'tım"

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SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a gideceği belirtildi.





DENİZLİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

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