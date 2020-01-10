Pamukkale, yarıyılda yüzde 100 dolacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de, yarıyıl bereketi yaşanacak. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yarıyıl tatilinde, Pamukkale'deki otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yarıyıl tatilinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu'nda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan, balon ve paraşüt uçuşlarının yapıldığı Pamukkale'ye gelenler, Hierapolis Antik Kenti'ni de gezerek, bölgenin tarihi dokusunu inceleme fırsatı buluyor. 15 günlük yarıyıl tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması hedeflenen Pamukkale'de, turizmciler taleplerden oldukça memnun.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatilinde Pamukkale'ye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Denizli'ye gelenler, Pamukkale'nin doğal güzelliğini gezdikten sonra Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini gezebiliyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'de konaklayan turistler, 80 kilometre uzaklıktaki Denizli Kayak Merkezi'nde kayak yapabiliyor. Bu turistlerin dolu dolu bir tatil yapmasına imkan sağlıyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki otellerde, yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Denizli'de sadece deniz eksik. Onun dışında iyi bir tatil için tüm olanaklara sahip. Burada doğa harikası Pamukkale'nin eşsiz travertenlerinde yürüyebiliyorsunuz. Kışın kayak yapıp, tarihte yolculuk yapabiliyorsunuz. Yerli turistlerimiz yarıyıl tatilinde Pamukkale'yi ziyaret ettiklerinde dolu dolu vakit geçireceklerdir" dedi.



DENİZLİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:46

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