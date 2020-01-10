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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi Başkan Örki: “Sizler toplumun ...

İHA

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyetini (DGC) ziyaret etti. Başkan Örki, "Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyetini (DGC) ziyaret etti. Başkan Örki, “Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

Her yıl 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü'nde Denizli Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen basın mensuplarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ziyaret ederek, basın mensuplarının gününü kutladı.

“Sizlerin olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum ve zorluklarınızın farkındayız”
Basının toplumu bilgilendirmesi gibi önemli bir görevi olduğunu belirten Başkan Örki, “Basının her kademesinde çalışan herkesin gününü kutluyorum. Hukukçu olmadan önce ben de gazeteciliğe talip olmuştum. Çok cazip gelmişti. Sizler toplumun sorununu cesaretle ifade ediyorsunuz. Kendi sıkıntılarınız olduğunda durum değişiyor. Sizlerin olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum. Sizlerle birlikte bu dünyanın yaşanabilir olduğuna inanıyorum. Bazı şeyleri basın ortaya çıkarır. Zorluklarınızın farkındayız. Bizler sizler için elimizden gelen ne varsa sizin için yapıyoruz. Denizli medya konusunda en başarılı illerden biri. Gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine bakınca Denizli çok iyi durumda. Bu kadar değerli bir görevi yapan gazetecilerin bir anlamda bayramı olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Birçok gazeteci arkadaş fedakarca çalışıyor”
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyaret programında Başkan Örki’ye teşekkür ederek, “Bu özel günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz gazeteciler her geçen gün zorlaşan şartlara rağmen halkın haber alması için çalışıyoruz. Bu meslek fedakarlıkla aşkla yapılan bir meslek. Bir çok gazeteci arkadaş çocuğunun büyüdüğünü göremeden fedakarca çalışıyor. 1961 yılında elde edilen hakların yarısını kaybetmiş durumdayız. Teknoloji gelişti medya da değişim içine girdi. Umarım daha iyi şartlarda mesleğimizi icra edebiliriz. Bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla gazeteciler adına bir süredir rahatsızlık geçiren ve sağlığına kavuşan DGC üyesi Mustafa Karapınar’a çiçek takdim etti.

DENİZLİ

10 Ocak 2020 Cuma

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