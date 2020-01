Yarım kalan okul inşaatı madde bağımlılarının mekanı oldu Müteahhit yarım bıraktığı okul inşaatı öğrencilerin korkulu rüyası oldu Mahalleli yarım bırakılan okul inşaatının bitirilmemesini tepki gösterdi

Denizli’de yıkılan okul binasının yerine yapımına başlanan inşaat yarım kalınca madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalleli çocuklarının can güvenliğinin olmadığını söyleyerek inşaatın bir an önce tamamlanmasını istedi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise inşaatı yapan yüklenici firmanın kontortoto ilan ettiğini binanın o yüzden yarım kaldığını belirttiler.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Adil Demireren Mustafa Musoğlu İlköğretim Okulu eski yapı olduğu gerekçesi ile yıkılarak yeni bina yapılması için inşaat çalışması başladı. Yapımına başlanan yeni bina da fiziki olarak bir süre ilerleme oldu ancak sonrasında ise yüklenici firma kontortoto ilan edince inşaat yarım kaldı. Aradan geçen süre de ise inşaat madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Okulları yıkılan çocuklar ise eğitimlerine yakındaki Ahmet Nuri Erikoğlu İlkokulunda devam ediyor. İnşaat halinde bırakılan ve çocukların zorunlu olarak gittikleri okulun yolu üzerinde bulunan bina madde bağımlılarının adeta mekanı oldu. Durumu gören aileler ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocuklarını okula kendileri getirip götürmeye başladı.

Okul inşaatı içerisinde bulunan boş balley poşet ve tüpleri ile boş alkol şişeleri ailelerinin endişelerinde haklı olduklarını gözler önüne serdi.



“Ben bu okulun yapılmasını istiyorum”

Mahalle sakinlerinden Emine Türk, okulun bir an önce yapılması gerektiğini kaydederek büyük zorluk içerisinde olduklarını ifade etti. Defalarca girişimde bulunduklarını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile valilikle görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Türk, “Ben bu okulun yapılmasını istiyorum. Benim gibi bir sürü mağdur aile var. Biz her gün çocuklarımızla bu yolu yürümek zorunda değiliz” dedi.

“Milli Eğitim Müdürlüğüne veliler toplanıp gitti ama hiçbir sonuç alınamadı”

Bir başka mahalle sakini Bilal Türkaslan ise okulun adeta mahallenin büyük bir sorunu haline geldiğini ve okulun söz verilen zamanda bitirilmediğini ifade etti. Türkaslan, “Bu okul başlı başına bizim mahallenin çözülmez bir kör düğümü. Sözde bu okul 6 ay içinde bitecekti ama bitmeyi bırak şu anda balici, tinerci ve fuhuş yatağı oldu. Okulun etrafında oturan arkadaşlar korku içinde yaşıyor çocuklarımızın başına bir şey gelir mi diye. Maalesef mevcut okulumuz yıkıldı ve harabe bir şekilde yarım bırakıldı. Yapamayacaktın neden bu okulun başına geçtin neden bizim mevcut okulumuzu yıkıyorsun? Bizim çocuklarımız kış günü Deliktaş Mahallesi’ne gidiyor. Biz harçlık katamıyoruz çocukların cebine, taşımalı sistemle Deliktaş’ta ki okulda okuyor bu gariban çocuklar. Aşağı yukarı bir buçuk yıldır bu halde okul, sözde bir eğitim öğretim yılında yapılacaktı. Milli Eğitim Müdürlüğüne veliler toplanıp gitti ama hiçbir sonuç alınamadı” diye konuştu.



“Güvenlik önlemi için şerit çekilmedi”

İsmini vermek istemeyen bir başka mahalle sakini ise binada sadece madde bağımlılarından dolayı endişe duymadıklarını bunun yanında güvenlik önlemi alınmadığı içinde inşaatın tehlikeli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Önce vali yardımcımıza gittik onunla konuşmaya çalıştık o bizi çok iyi karşılamadı, böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyledi. Ondan sonra İlçe Milli Eğitim müdürümüzün yanına gittik, tekrar ocak ayında ihaleye çıkacağını ihaleye çıkar ve kaynak bulunursa İnşallah eylül ayına yetişeceğini söylediler bize ama okulumuzun şu an urumu içler acısı. Her tarafı moloz yığını içinde tinerciler kimin ne yaptığı belli değil. Küçücük çocuklar girip çıkıyor inşaata bunun doğru olmadığını söyledik. İlçe Milli Eğitim müdürümüz bunu bizden öğrendi ama gerekli işlemleri sağ olsun hemen yanımızda başlattı. Bir defa zabıta gördük, ekip halinde zabıtalar vardı ondan sonra gelen olmadı. Tekrar temizlenme yapılmadı hiçbir şerit çekilmedi kapılarının kapatılması gerektiğini söylemişti İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ama bir şey yapılmadı, giren çıkan belli değil. İnşaat alanı sonuçta ve küçücük çocuklar o alanda dolaşıyorlar Allah korusun düşseler başlarına bir şey gelse hiçbir emniyet yok orada.”



Kentte 5 okul binası daha aynı durumda

Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide ise Denizli’de mevcut okul binası durumunda 5 binanın daha bulunduğunu ancak bu okul inşaatlarının yapımını üstlenen yüklenici firmanın kontortoto ilan etmesinden dolayı inşaatların yarım kaldığını belirttiler. Söz konusu okul ile birlikte diğer okulların yapım için ilerleyen dönemlerde tekrar ihaleye çıkılacağı belirtildi.

DENİZLİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.