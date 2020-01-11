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Başkan Örki’den alkışlanacak davranış Belediye başkanı gözüne bant takıp görme engellilerin ...

İHA

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe gözünü siyah bantla kapatarak katıldı. Başkan Örki, konuşmasını da gözleri kapalı yaparken, etkinliğin sonunda Başkan Örki görme engelli bireylere beyaz baston dağıttı.
Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 714 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Pamukkale Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi.
Dünyada Ocak ayının ikinci haftası olan 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi de bu önemli günde Beyaz Ay Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği üyeleri ile Pamuk Kafe’de bir araya geldi. Etkinlikte görmeyenlerin yaşadıklarını hissetmeleri amacıyla Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi öğrencileri de yer aldı.

“Bu şekilde yaşamak için gönül gözünün de açık olması gerekir”
Törene katılan öğrencilerin gözlerine bant takılarak görmeyenlerin yaşadığı sıkıntıları hissetmeleri sağlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de törene gözünde bantla katıldı. Konuşmasını da bu şekilde yapan Başkan Örki, “Burada yer alan görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını hissetmek için gözümü bantla kapatmak istedim. Aynı şekilde öğrenci arkadaşlarımın da gözünde bant var. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Sizleri anlamaya çalışmak ve belediyecilik hizmetini sizin hayatınızı kolaylaştıracak şekilde vermek istiyoruz. Belediyemizi ait binalarda görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamalarımız mevcut. Şuan gözlerimiz kapalı konuşma yapmak belki çok bir şey ifade etmeyecek. Ama emin olunki bu birkaç dakikalık hissiyatımı ifade etmem gerekirse görmemek gerçekten çok zor. Bu şekilde yaşamak için gönül gözünün de açık olması gerekir. Belediyecilik hizmetini sunarken sizin hayatınızı kolaylaştıracak ne türlü adım var ise onları atmak için çalışacağız. Pamukkale Belediyesi olarak biz her vatandaşımızın olduğu gibi görme engelli olan vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Örki gözündeki bantla yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi
Konuşmanın ardından görme engellilere özel olarak hazırlanan filmi katılımcılar yine gözlerinde bantla takip ederek engellilerin yaşamlarındaki zorluklarını hissetmiş oldular. Pamukkale Belediyesi ihtiyacı olan 15 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gözündeki bantla yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi. Farkındalık programına katılanlar yine gözleri bantlı halde toplu fotoğraf çektirdiler.

DENİZLİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

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