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ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü Denizli Sarraf ve Kuyumcular ...

İHA

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, geçtiğimiz hafta gramı 310 TL seviyelerine çıkan altının fiyatının hızla düşmesindeki en büyük etkenin ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması olduğunu kaydetti. Yıldırım ayrıca altının gram fiyatının kısa sürede tekrar yükselebileceği tahmininde de bulundu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım: “Trump’ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti” “En kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın”

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, geçtiğimiz hafta gramı 310 TL seviyelerine çıkan altının fiyatının hızla düşmesindeki en büyük etkenin ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması olduğunu kaydetti. Yıldırım ayrıca altının gram fiyatının kısa sürede tekrar yükselebileceği tahmininde de bulundu.
Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramın 310 TL seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı 295 TL seviyelerinde satılıyor. 500 TL bandını zorlayan çeyrek altın ise 482 TL civarında alıcı buluyor.

DENİZLİ

12 Ocak 2020 Pazar

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