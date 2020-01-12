Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak

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Denizli’de içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında 14 Ocak’ta Aktepe ve Anafartalar mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Açıklamada, 14 Ocak Salı günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında Aktepe ve Anafartalar mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağı, mahalle sakinlerinin mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği belirtildi. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği kaydedildi.

DENİZLİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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