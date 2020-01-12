Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dağda mahsur kalan offroad ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlık mevkiinden dağa çıkan 4 kişilik offroad ekibi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkiinde araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 kişinin haber vermesi üzerine AKUT ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışma ile ekiplerin ulaştığı 4 kişi kurtarıldı.

DENİZLİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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