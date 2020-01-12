Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı

İHA

– İzmir'in Çeşme ilçesinde sardalya avlayan balıkçıların ağına 450 kiloluk orkinos balığı takıldı. Denizli balık pazarına getirilen orkinos, 22 bin 500 TL'ye satıldı. Dev balığı karşılarında gören Denizlililer satın almak için yarıştı.

Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı

– İzmir’in Çeşme ilçesinde sardalya avlayan balıkçıların ağına 450 kiloluk orkinos balığı takıldı. Denizli balık pazarına getirilen orkinos, 22 bin 500 TL’ye satıldı. Dev balığı karşılarında gören Denizlililer satın almak için yarıştı.
Denizlili balıkçılar tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesinde ağlara takılan 450 kilogramlık dev orkinos balığı Denizli’de balık halinde satışa sunuldu. Balık halinde dev orkinosu gören vatandaşlar ise telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar, ilk defa bu kadar büyük bir orkinos gördüklerini belirtti. Balık halinde satışa sunulan dev orkinos balığı bir taraftan pişirilerek vatandaşlara ikram edilirken, bir taraftan kesilerek parçalar halinde kilosu 50 TL’den satıldı.
Balık halinde dev orkinosu satışa sunan Fikret Uzkuç, “Mavi yüzgeçli orkinos balığı, 400 kilogramın üzerinde ve bu ağlarla tutulan bir balık. Ege Denizinde yakalanan bir balık. Sardalya avlayan arkadaşlarımız yakaladı. Balığın kilosu 50 lira, ama deri yok, kılçık yok, kemik yok hiçbir şey yok. Sadece et olarak veriyoruz. Zaten kalın bir derisi var. Kemikleri kalın onun için vatandaş, bir kilo alıyor, bir kilo yiyor” dedi.
Balığı karşılarında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar orkinos ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı Başkan Zolan: “Denizli'mizde kimse sahipsiz kalmayacak” 2019 yılında 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye de evde sağlık hizmeti verildi Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti 60 araç ve 187 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden ...
Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak
Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı Denizli’de akıllara durgunluk veren trafik kazası
YEREL HABERLER Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı Denizli’de ...
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım: “Trump’ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti” “En kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın”
YEREL HABERLER ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ...
Tek katlı ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev, alev alev yandı
Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’da kutlamaya katıldı
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ ...
Denizli’de ev yangını Tek katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Denizli’de ev yangını Tek katlı ev alevlere teslim ...
Denizlispor'da Orkan harekatı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Orkan harekatı
Başkan Örki’den alkışlanacak davranış Belediye başkanı gözüne bant takıp görme engellilerin zorluklarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Başkan Örki’den alkışlanacak davranış Belediye ...
Yarım kalan okul inşaatı madde bağımlılarının mekanı oldu Müteahhit yarım bıraktığı okul inşaatı öğrencilerin korkulu rüyası oldu Mahalleli yarım bırakılan okul inşaatının bitirilmemesini tepki gösterdi
YEREL HABERLER Yarım kalan okul inşaatı madde bağımlılarının mekanı ...
Laodikya'ya ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Laodikya'ya ziyaretçi akını
Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi ...
Denizli'de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldı İşçi toprağın altından yarım saatlik mücadele sonrasında çıkartıldı Toprak altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de dengesini kaybeden işçi toprağın altında ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi Başkan Örki: “Sizler toplumun sorununu cesaretle ifade ediyorsunuz” Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı: “Birçok gazeteci arkadaş fedakarca çalışıyor”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile ...
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gazetecilerin gününü kutladı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ...
Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltı
YEREL HABERLER Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonua 52 gözaltı
Denizlispor, Antalya’da son antrenmanın yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor, Antalya’da son antrenmanın yaptı
İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan ...
Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı Usulsüz engelli raporları ile devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğrattılar Usulsüz düzenledikleri raporlarla sağlıklı kişileri ‘malulen emekli’ edip, maaşa bağladılar Engelli raporu ile emekli olan, evde bakım ücretleri alanların çoğu sağlıklı, çoğu ise yüzde 40’ın altında engelli çıktı
YEREL HABERLER Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X