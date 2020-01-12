450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi

- DENİZLİ balık pazarında satışa çıkarılan 450 kilogramlık orkinos, halkın ilgisini çekti. Kilosu 50 TL'den alıcı bulan balık, yaklaşık 2 saatte tükendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki orkinos, Denizli'de balıkçılık yapan Fikret Uzkuç tarafından satılmak üzere Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, ilgi çekti. Tezgahta alıcı bekleyen orkinosun kilosu 50 TL'den satıldı. Balıkçıda tavada pişirilen orkinosla, halka tadım da yaptırıldı.

Esnaf Uzkuç, "30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Son 5 yıldır sattığım en büyük balık bu oldu. Orkinos kemiksiz ve kılçıksız bir balıktır. Vatandaşları balığa ilgisi çok iyiydi. 2 saatte tamamını sattım" diye konuştu.



DENİZLİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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