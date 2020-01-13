Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Önce cinayet işledi ardından intihar etti Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 ölü Katil ...

İHA

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik olan şahıslardan biri diğerini evinin önünde tabanca ile öldürdü. Şahıs daha sonra olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde aynı silahla kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik olan şahıslardan biri diğerini evinin önünde tabanca ile öldürdü. Şahıs daha sonra olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde aynı silahla kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tarım ilaçları ve makineleri satan Hüseyin Arslan ile Ramazan Küçük arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir kaç ay önce anlaşmazlık yaşandı. Taraflar anlaşamayınca olay yargıya taşındı. Arslan mahkeme ve borç meselesini konuşmak için akşam saatlerinde Küçükdere Mahallesi'nde oturan Küçük'ün evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıkması üzerine Arslan yanındaki tabanca ile Küçük'ün kafasına 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası evin yakınan park ettiği 35 Z 4274 plakalı otomobile binerek kaçan Arslan, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya giderek Küçük'ü öldürdüğü tabanca ile kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Arslan'ın cenazesi olay yerinden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olay sonrası katil zanlısı Arslan'ın cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DENİZLİ

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi
YEREL HABERLER 450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi
Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı
YEREL HABERLER Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos ...
Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı Başkan Zolan: “Denizli'mizde kimse sahipsiz kalmayacak” 2019 yılında 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye de evde sağlık hizmeti verildi Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti 60 araç ve 187 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden ...
Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak
Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı
Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı Denizli’de akıllara durgunluk veren trafik kazası
YEREL HABERLER Otomobil bahçe duvarını aşıp askıda kaldı Denizli’de ...
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ateşini söndürdü Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım: “Trump’ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti” “En kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın”
YEREL HABERLER ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının ...
Tek katlı ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev, alev alev yandı
Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’da kutlamaya katıldı
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ ...
Denizli’de ev yangını Tek katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Denizli’de ev yangını Tek katlı ev alevlere teslim ...
Denizlispor'da Orkan harekatı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Orkan harekatı
Başkan Örki’den alkışlanacak davranış Belediye başkanı gözüne bant takıp görme engellilerin zorluklarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Başkan Örki’den alkışlanacak davranış Belediye ...
Yarım kalan okul inşaatı madde bağımlılarının mekanı oldu Müteahhit yarım bıraktığı okul inşaatı öğrencilerin korkulu rüyası oldu Mahalleli yarım bırakılan okul inşaatının bitirilmemesini tepki gösterdi
YEREL HABERLER Yarım kalan okul inşaatı madde bağımlılarının mekanı ...
Laodikya'ya ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Laodikya'ya ziyaretçi akını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X