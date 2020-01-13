Denizlispor’da Trabzonspor mesaisi devam ediyor Denizlispor’da sabah antrenmanı gerçekleştirildi

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Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlarken, pas, teknik ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Yeşil siyahlı ekipte Trabzonspor mücadelesi öncesi Bergdich ve Sackey’in sakatlıkları devam ederken, Modou Barrow kart cezasu sebebiyle kupa maçı kadrosunda yer alamayacak.

DENİZLİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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