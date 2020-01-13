DTO’dan, U-ETDS ve Sayısal Takograf Veri Sistemlerine Giriş Toplantısı

Denizli Ticaret Odası (DTO),Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle,üyelerine yönelik Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi(UETDS)ile Sayısal Takograf konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda, yeni düzenlemeler hakkında üyeler bilgilendirildi ve soruları cevaplandırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kara Ulaştırması Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Kara Ulaştırması Düzenleme Genel Müdürlüğü AB Uzmanı Hasan Boz ile Kara Ulaştırması Düzenleme Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Uzmanı Mithat Yıldız, ulaşım sektörü temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla, DTO’nun davetiyle Denizli’ye geldi. UETDS ile Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı.



Başkan Erdoğan: "Hizmet ağımızı genişlettik"

Konuşmasının başında üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik, karşılaştıkları sıkıntıları hızla aşmaları, iş ve işlemlerinin hızlandırılıp kolaylaşması için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin ihtiyaç, beklenti ve sıkıntılarını yakından takip edip hızla çare olmaya çalışıyoruz. Denizli Ticaret Odamız, taşımacılık sektörüne yönelik olarak iş makinesi tescil belgesi, K türü taşıma belgelerinin tanzim ve takibinin yanında geçen yıl mayıs ayından itibaren de sayısal takograf olarak bilinen dijital ehliyet işlemleriyle ilgili de hizmet vermeye başladı. 2019’da 7 aylık bir dönemde, 694 sayısal takograf verdik.Bu aydan itibaren de yurtdışı fuar vb. yerlere ürün ve malzeme taşıyacaklar için Ata Karnesi belgelerini vermeye başladık.Odamızdaki iş ve işlemlerinizin, 7 gün 24 saat internetten yapılabilmesi için gerekli online dijital alt yapıyı kurduk. Üyelerimiz artık her türlü bilgi ve belgeye anında ulaşabiliyor; ödemelerini de internet ortamında yapabiliyorlar.” dedi.

Başkan Erdoğan, üyelerinebir de müjde verdi. UETDS sistemine giriş için açıklanan tarihin 01.01.2021’e;sayısal takograf sistemine veri girişi için verilen tarihin ise yurtdışı taşımalarda 01.01.2021’e, yurt içi taşımalarda da 01.01.2024’e kadar uzatıldığını açıkladı.Sonrasında Denizli İndirim Programı (DİP) ve nasıl faydalanabilecekleri hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamladı.

Denizli Ticaret Odası’nın ev sahipliği yaparak, kendilerini ulaşım sektörü temsilcileri ile buluşturmasından dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür eden Cicioğlu ise, “Yolcu taşımacılığı ile ilgili verileri kayıt altına alabiliyoruz. Bu arada, eşya ve yük taşımacılığı ile ilgili sistemi de oturmaya çalışıyoruz. UETDS ile,ülkemizde ne kadar taşıma yapıldığını ölçülebilir hale getireceğiz.Sistemin önemi ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında uzmanlar, UETDS Sistemi ile Sayısal Takograf Sistemi konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Sonrasında ise katılımcılar, merak ettikleri konularda sorular yönelterek uzmanlardan bilgi almalarının ardından program sona erdi.

DENİZLİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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