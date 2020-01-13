Denizli’de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor

İHA

– Denizli'de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor

– Denizli’de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13’ü tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme' suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 13’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

DENİZLİ

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı
DTO’dan, U-ETDS ve Sayısal Takograf Veri Sistemlerine Giriş Toplantısı
YEREL HABERLER DTO’dan, U-ETDS ve Sayısal Takograf Veri Sistemlerine ...
Sanayiciler Buldan’da bitmeyen yolu sordu
YEREL HABERLER Sanayiciler Buldan’da bitmeyen yolu sordu
Gerçek saç ile kaplı sentetik saçlar gerçeğini aratmıyor Hedef; kişinin aynalarla barışıklığını kendi saçı doğallığında çözmek
YEREL HABERLER Gerçek saç ile kaplı sentetik saçlar gerçeğini ...
Denizlispor’da Trabzonspor mesaisi devam ediyor Denizlispor’da sabah antrenmanı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizlispor’da Trabzonspor mesaisi devam ...
Denizlispor'u zorlu seri bekliyor 
YEREL HABERLER Denizlispor'u zorlu seri bekliyor 
Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (3) - Yeniden
YEREL HABERLER Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten ...
Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor
YEREL HABERLER Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor
Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu Cesetleri iş yerine gelen çalışanlar buldu
YEREL HABERLER Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu Cesetleri ...
Başkan Örki sahaya indi
YEREL HABERLER Başkan Örki sahaya indi
Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu
İki gündür kayıp olan 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
YEREL HABERLER İki gündür kayıp olan 18 yaşındaki genç parkta ölü ...
Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha öldürmüş Katilin iş yerinde iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alacaklısını öldürmeye gitmeden, iki kişiyi daha ...
7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER 7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 ...
7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti 
YEREL HABERLER 7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti 
7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER 7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp ...
Önce cinayet işledi ardından intihar etti Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 ölü Katil zanlısının kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Önce cinayet işledi ardından intihar etti Alacak ...
450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi
YEREL HABERLER 450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi
Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1
Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı
YEREL HABERLER Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos ...
Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da kupa hazırlıkları başladı
Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı Başkan Zolan: “Denizli'mizde kimse sahipsiz kalmayacak” 2019 yılında 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye de evde sağlık hizmeti verildi Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti 60 araç ve 187 personeliyle Denizlililere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden ...
Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AKUT kurtardı
Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’de iki mahallede su kesintisi yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X