Denizli’de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Denizli’de polis tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi. Vergi Dairesinde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ’ye üye olmaktan yakalama emri bulunan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

DENİZLİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:12

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.