Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu

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Denizli’de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen uygulamada durdurulan bir aracın içinden 700 adet 50’lik sahte Avustralya Doları ele geçirildi. Aracın içinde bulunan iki şahıs hakkında ise parada sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı.

DENİZLİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:12

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AKŞAM 18:12

YATSI 19:33

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