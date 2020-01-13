Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

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DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan A.K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle yolculuk yaparaka, bir kişinin uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konulurken, A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DENİZLİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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