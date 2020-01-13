Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin’in 84 yaşındaki babası Nuri Çetin'in kullandığı traktör devrildi. Çetin, kazayı yara almadan atlattı.
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin’in babası Nuri Çetin (84) sabah saatlerinde traktör kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kızılyer mevkiinde Çetin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı 20 AD 190 plakalı traktör devrildi. Devrilen traktörden Çetin'in yara almadan kurtulduğu bildirildi.
DENİZLİ
13 Ocak 2020 Pazartesi
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