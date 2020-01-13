Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı

Denizli'de ayakkabısının topuğunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs, narkotik polisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin (35) uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini alan narkotik polisi, otobüs terminaline düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Şahsın üst araması sırasında ayakkabılarından şüphelenen polis, bıçakla ayakkabının topuklarını kestiğinde 20 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DENİZLİ
13 Ocak 2020 Pazartesi
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