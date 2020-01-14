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"Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek Başkan Zolan: “Denizlimizin güzelliğini, ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını "Denizli Yılı" ilan etti. Şehrin plaka kodu olan "20"nin yan yana geldiği 2020 yılında Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ulusal ve uluslararası gündeme taşınacak.

"Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek Başkan Zolan: “Denizlimizin güzelliğini, zenginliğini ve tüm değerlerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını "Denizli Yılı” ilan etti. Şehrin plaka kodu olan “20”nin yan yana geldiği 2020 yılında Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ulusal ve uluslararası gündeme taşınacak.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Zolan'ın 2020'nin Denizli yılı olması hakkında Meclise verdiği önergesi görüşüldü. Başkan Zolan yaptığı konuşmada, Denizli'nin turizm, tarım ve sanayi alanında zengin ve tarihi derinlikleri olan bir şehir olduğunu belirterek, “Denizlimizle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.
Denizli'nin plaka kodu olan 20'nin 2020'de yan yana geldiğini anlatan Başkan Zolan, 2020 yılında böyle bir tevafuk oluştuğunu, bununla birlikte kendilerinin ve tüm Denizli kamuoyunun bu senenin Denizli yılı olması noktasında yoğun bir talebi bulunduğunu söyledi.

“Şehrimizin güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız”
Desteklerinden dolayı Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Zolan, şöyle konuştu:
“Denizlimizin güzelliğini, zenginliğini ve tüm değerlerini farklı noktalarda daha çok insanımıza ulaştırmak ve paylaşmak için 2020 yılı bir vesile olacaktır. Denizlimiz zaten tanınan bir şehir ama daha iyi bilinmesi ve değişik alanlarda tanıtımı noktasında birlikte gayret edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, valiliğimizle, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle, Denizli sevdası olan ve Denizli ortak paydasında buluşmak isteyen herkesle bir araya gelip şehrimizin bu güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya anlatacağız."

“2020 Denizli Yılı logosunu vatandaşlarımız belirleyecek”
2020 yılını Denizlililer olarak doyasıya yaşamak istediklerini kaydeden Zolan, “2020 yılını güzel bir şekilde hissetmek, şehrimizi etkili bir şekilde tanıtmak ve bundan hem ekonomik hem de tanıtım anlamında artıyla çıkmak istiyoruz. İnşallah 2020 yılı Denizlimize ve tüm ülkemize güzellikler getirsin. Proje için logo çalışması başlatılacak. 2020 Denizli Yılı logosunu ise vatandaşlarımız internet aracılığı ile belirleyecek. 2020 Denizli Yılı hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçilerek, gündemin 41. maddesinde bulunan Başkan Osman Zolan'ın önergesi oybirliği ile kabul edildi.

DENİZLİ

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
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  • YATSI 19:34
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