DENİB’in ‘Turkish Towels’ markası fuara damga vurdu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 710 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde Heimtextil Fuarı’na, Denizlili 71 firmanın katıldığını ve DENİB’in 5. kez katıldığı Turkish Towels markasıyla fuara adeta damga vurduğunu kaydetti.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 710 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlendi. Denizli firmalarının 71 stand ile katılımcı olarak yer aldığı ve DENİB’in Turkish Towels markasıyla 5. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna ilgi oldukça yoğundu.

DENİB, Turkish Towels standında önemli ziyaretçileri ağırladı. Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş ile yerli ve yabancı birçok katılımcı ve ziyaretçi DENİB standını ziyaret etti.

“İlimizin ev tekstili sektöründeki başarısı kesinlikle tesadüf değil”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Memişoğlu, Denizli’nin Heimtextil Fuarı’nda 2020 yılında da güçlü bir şekilde temsil edildiğini vurgulayarak, Denizlili katılımcıların sektörel deneyimleriyle son trendleri harmanladıklarını belirtti. Başkan Memişoğlu, “İlimizin ev tekstili sektöründeki başarısı kesinlikle tesadüf değil. Ülkemizin toplam havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70’i, toplam nevresim ihracatının ise yarısı Denizli’den yapılıyor. Bu sene Heimtextil Fuarı’na 71 firma ile güçlü bir katılım sağladık. Ülkemizden fuara katılan her 4 firmadan 1’i Denizli firmasıydı. Denizlili katılımcıların koleksiyonlarının, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de yakından izlendiğini söylememiz mümkün” dedi.



“Fuara aylarca yoğun bir şekilde hazırlandık”

Başkan Memişoğlu, fuarda katılımcı ve ziyaretçilere Denizli’nin ev tekstilinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“DENİB olarak, Turkish Towels markamızla Heimtextil Fuarı’na 5. defa katılım sağladık. Yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı DENİB standımızda, Denizli ev tekstili sektörüyle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptık. Denizli’nin ev tekstilinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattık. Türk havlusunun dününe ve bugününe vurgu yaptık. Gelecek planlarımızın ne olduğundan bahsettik.

Öte yandan, fuar alanının en yoğun noktalarında yer alan “Feel The Fashıon Touch The Fashıon” temalı reklamlarla Turkish Towels markamızı tanıttık ve Denizlili katılımcılarımızın stantlarına yönlendirmeler yaptık.

Umuyorum ki, fuara aylarca yoğun bir şekilde hazırlanan firmalarımız olumlu ikili görüşmelere imza atmışlardır, pozitif olabilecek iş bağlantılarıyla ülkemize dönmüşlerdir. Heimtextil 2020 Fuarı artık geride kaldı. Heimtextil 2021 Fuarı’nda bir kez daha Denizli rüzgârı estirmek için bugün itibariyle önümüzdeki senenin planlamasına başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

