e-Fatura şirketlere büyük kolaylık sağlayacak e-Fatura ile ilgili bilinmeyenleri uzmanlar anlattı

– Yeni yıl ile büyük şirketlere getirilen efatura zorunluluğu ekonomik hayatta büyük tasarruf sağlayacak. Efatura ile ilgili bilinmeyenleri ise uzmanı anlattı.

EFatura artık sadece telefon servis sağlayıcının email adresine gönderdiği fatura olmaktan çıktı. Günlük hayatımıza dahil olan efatura sistemi kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olacak. Faturalamayı daha hızlı ve basit hale getirmesi, yazdırma, kargolama gibi adımları ortadan kaldırması sebebiyle hem iş yükünü azaltan hem de finansal takibi kolaylaştıran efatura 2020 yılı büyük şirketlere zorunlu hale geldi.

2020 yılı ilk kez sisteme geçen şirketler yeni sürece alışmaya çalışıyor. Program sağlayan yazılım firmaları şirketler ile sık sık toplantılar yapıyor. Efatura sisteminin bilinmeyenlerini Çelebi Bilişim Teknolojileri yetkilisi Mehmet Ali Çelebi anlattı.

‘Faturalama süreçleri dijitalleşiyor’

İş dünyasında kullanılan tüm araçların dijitalleştiğini ifade eden Mehmet Ali Çelebi, “İçeceğimiz suyu, yiyeceğimiz yiyeceği bile telefon uygulamasıyla dijital olarak sipariş ettiğimiz, bulunduğumuz yere online olarak taksi çağırdığımız bir dünyada, muhasebenin de geleneksel yöntemlerle devam etmesi söz konusu olamazdı. Efatura, faturalama süreçlerini dijitalleştiren, belgelerin kağıda basılmasına gerek bırakmadan elektronik olarak hazırlanıp gönderilmesini ve alınmasını sağlayan bir uygulama. Matbu fatura elde hazırlanırken, efatura dijital ortamda oluşturulup kesiliyor. Bu uygulamanın amacı, satıcı ve alıcı arasında tek format ve standarda göre, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir faturalama sistemi kurmak” dedi.

Efaturaya geçmesi zorunlu durumları ise Çelebi, “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi ve benzeri faaliyetleri sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan (madeni yağ lisanslı) veya bu lisansa sahip firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler; yine ÖTV’ye tabi kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten veya ithal eden firmalar ve bu firmalardan mal alıp 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olan firmalar efaturaya geçmek zorundadır” olarak açıkladı.

Zorunluluğu olmayan şirketlerin de bir an önce uygulamaya geçmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Ali Çelebi, “Bugün değilse bile, yakın gelecekte tüm işletmeler için zorunlu hale geleceği için efatura sistemine erkenden dahil olup sisteme alışmak faydalı olacaktır. Bu sayede, işinizdeki profesyonellik seviyeniz de yükselecektir. Özellikle, eticaret yapıyorsanız, kargo ile fatura gönderiyor ve yaptığınız masrafları azaltmak istiyorsanız efatura biçilmiş kaftan. Ofisteki kağıt yığınlarından, dosya ve klasörlerden canınız sıkılıyorsa, daha kolay takip edebileceğiniz, hızlı ve düzenli bir faturalama sistemi kurmak istiyorsanız efatura sistemine bir an önce geçmelisiniz” diye konuştu.



‘eFatura sistemi ne gibi kolaylıklar sağlar?’

Efatura sisteminin sağladığı kolaylıkları anlatan Çelebi, “eFatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin Maliye’nin merkezi platformu GİB üzerinden gerçekleştirildiği, kağıda basılmayan, tüm işlemlerinin dijital ortamda yapıldığı bir elektronik belgedir. Yani, efaturanın tek farkı, elektronik ortamdan alınıp gönderilebilmesidir. VUK açısından, her iki fatura tipi de yasaldır. eFaturanın itiraz süresi, iptali ve iadesi kağıt faturadan farklıdır. eFatura ve earşiv aynı şey değildir. Elektronik faturanın efatura ve earşiv olmak üzere iki türü vardır. eArşiv, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulup saklanmasını; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar.Yani her iki tarafın da efatura kullanıcısı olması gerekir. Earşiv ise göndericinin efatura; alıcının kağıt fatura kullanıcısı olması halinde gerçekleşir. Yani, herkese efatura kesilemez; yalnızca efatura kullanıcılarına efatura kesilebilir. Efatura kullanıcısı olmayan kişi ve kuruma kağıt fatura ya da earşiv fatura düzenlenmesi gerekir. eArşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle efatura kullanıcısı olmak gerekir. Efatura kullanıcısı eğer aynı zamanda bir earşiv kullanıcısı ise, efatura mükellefleri haricindekilere earşiv faturası keser. eFatura uygulamasının amacı, satıcı ve alıcı arasında tek format ve standarda göre, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir faturalama sistemi kurmaktır” şeklinde konuştu.



‘eFatura çevrecidir’

eFatura uygulamasının çevreci olduğunun altını çizen Mehmet Ali Çelebi, “Çünkü kağıt tasarrufu sağlar. Baskı, postalama ve arşivleme masraflarına son verir. Paranı cebinde tutar. Dünyanın her yerinden tek tıkla efatura kesip göndermeyi sağlar. Saniyeler içinde kesilebilir. Ayrıca, matbu faturadan daha hızlı hazırlandığı için, personelin zamanından da tasarruf sağlar. Kaybolma riskini ortadan kaldırarak arşivleme ve erişimi her zamankinden daha kolay hale getirir. Dilediğin sayıda faturayı, istediğin gibi saklamana, seneler önceki bir faturana bile saniyeler içerisinde ulaşmana olanak sağlar. Müşterilerin faturalarını anında görmesini sağlayarak tahsilatlarını hızlandırır. Aynı zamanda, müşterilerin ve satıcılarınla daha hızlı anlaşmanı sağlar. Evrak gittigeldisi olmadan çalışmaya olanak tanıdığı için mali müşavirle iletişimi hızlandırır ve kolaylaştırır. eFatura başvurusunda bulunmak için öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (Kamu SM) mali mühür talep edilmelidir. Şahıs firmalarının mali mühür yerine eimza ile başvurması da mümkündür” dedi.

Başvuruların online olarak yapıldığını söyleyen Mehmet Ali Çelebi, “eFaturaya geçiş, GİB Portal, GİB ile entegrasyon ve özel entegratör üzerinden olmak üzere üç farklı kanaldan yapılabilir. Mali mühür temin edildikten sonra, GİB başvurusu online olarak gerçekleştirilebilir. Eğer efaturaya Çelebi Bilişim üzerinden geçmek istiyorsanız, özel entegrasyon seçerek ön başvuruda bulunmalısınız. efatura.gov.tr adresinden, yararlanma yöntemini “özel entegrasyon” seçerek yapılacak ön başvuruda bulunmalısınız. Sonraki adımda, portal.emikro.com.tr adresine yapacağınız başvuru ile efatura hizmetinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. eFatura sistemine isteğe bağlı olarak girdiyseniz, unvan ve nevi değiştirerek sistemden çıkmanız mümkündür. EArşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal, geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlar. Donanım ve yazılım gibi hiçbir maliyet yüküne girmeden ve GİB’e başvuru yapmadan, portal.emikro.com.tr adresinden mali mühür ile earşiv hesabını etkinleştirmek mümkündür. eArşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle efatura mükellefi olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

DENİZLİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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