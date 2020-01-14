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Mehmet Özdilek'ten transfer açıklaması! Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Önceliğimiz, ...

İHA

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, transferde 3 oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, "Önceliğimiz bir orta saha, bir stoper, bir de alternatif sol bek. En azından stoper ve orta sahayı bir an önce içeriye atarsak, biraz daha kendimizi nefes almış gibi hissedeceğiz. Oyuncu profilimiz ortada" dedi.

Mehmet Özdilek'ten transfer açıklaması! Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Önceliğimiz, bir orta saha, bir stoper, bir de alternatif sol bek transferi” “En azından stoper ve orta sahaya bir an önce ihtiyacımız var” “Stoper ve orta saha transferi ile biraz daha kendimizi nefes almış gibi hissedeceğiz”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, transferde 3 oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek, “Önceliğimiz bir orta saha, bir stoper, bir de alternatif sol bek. En azından stoper ve orta sahayı bir an önce içeriye atarsak, biraz daha kendimizi nefes almış gibi hissedeceğiz. Oyuncu profilimiz ortada” dedi.
Yeşilsiyahlı ekip 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kupa maçında hedeflerinin ilk maçı avantaja çevirmek olduğunu söyledi.
Özdilek, “Aslında ikinci yarı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ayın üçü itibariyle başladık. Bugüne kadar olan süreç çok sağlıklı geçti, iyi bir çalışma ortamında Antalya’da ilk etabı bitirdik. Üç gündür de buradayız. Yoğun bir periyotta çalışıyoruz. Artık geri sayım başladı, hem kupada hem ligde zorlu bir hafta sonu bizi bekliyor. Kupayı tabi farklı bir kategoride değerlendirmek lazım, iki ayaklı bir müsabaka oynayacağız. Amacımız ilk müsabakada ikinci maça nasıl avantajlı çıkabiliriz, bunun çalışması içerisindeyiz. Kolay mı olacak? Kolay değil ama eğer kupada hedefiniz arsa, kupada bir üst tura çıkmak istiyorsanız muhakkak ki Trabzonspor gibi kalibresi yüksek takımların bir veya iki tanesini dışarıda bırakmanız gerekiyor" diye konuştu.
Zorlu bir hafta geçireceklerini belirten Özdilek, "Akabinde tabi geri Denizli’ye dönme şansımız yok, Trabzon’da kalacağız. Orada hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Cuma günü akşam da İstanbul’a geçeceğiz. Cumartesi son antrenmanı yaptıktan sonra Pazar günü de maç oynayacağız" dedi.

“Diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi”
Kupa maçlarında diğer takımlara gösterilen esnekliğin kendilerine de gösterilmesini isteyen Özdilek şunları söyledi:
“Bunu söyledim ama bir kez daha altını çizeyim. Bu planlamayı yaparken çok da hakkaniyet ortada görünmemiş. Perşembe gece 20.30'da oynayacağız, pazar günü 16.00'da lig maçı oynayacağız. Burada biraz daha diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi, bunu söyleyeyim ama neticesinde oynayacağız. Lige bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Artık dışarısı içerisi çok önemli değil, kime karşı oynadığımız da çok önemli değil. Her takım bu saygıyı hak ediyor çünkü.”

“3 oyuncumuz hem Galatasaray hem Trabzonspor maçında olmayacak”
Kupa maçı ile birlikte hafta sonu ligde oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Özdilek, sakat ve eksik futbolcuların durumu hakkında da bilgiler verdi. Özdilek, “Galatasaray takımı şampiyonluğun iddialı takımlarından bir tanesi. İkinci yarı itibariyle artık her takım için çok zor bir periyot bekliyor. Amacımız orada ilk yarı itibariyle bıraktığımız noktadan güçlü, ne yaptığını bilen, özellikle deplasman performansıyla öne çıkan bir takımın istikrarlı bir şekilde devamını sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama şu var tabi, özellikle üç tane oyuncumuz bizim hem Trabzonspor maçında hem de Galatasaray maçında olmayacak. Biri cezalı Barrow olamayacak. Sackey hastalığından dolayı takımdan ayrı çalışıyor geldiğinden beri, dün itibariyle koşulara başladı. Onun da toparlaması herhalde 23 haftayı bulacak gibi görünüyor. Zakarya’nın sakatlığı hala devam ediyor. 4 hafta oldu ve 3 haftası daha var takıma katılabilmesi için. O da uzun bir periyot gibi görünüyor. Ama tabi Galatasaray maçından sonra hem Barrow’un cezasının bitmesi, Sackey’in biraz daha toparlaması ile biraz daha rahatlamış gibi olacağız ama bu iki maçta bu oyuncular olmayacak” şeklinde konuştu.

“Oyuncu profilimiz ortada”
Gazetecilerin soruları üzerine transfere ilişkin de konuşan Mehmet Özdilek, önceliklerinin 3 mevkiye 3 oyuncu transferi olduğunu vurgulayarak, “Transferi Burak arkadaşımız yönetiyor. Görüş alışverişimiz oluyor. Önceliğimiz bir tane orta saha, bir stoper, bir de alternatif sol bek. En azından stoper ve orta sahayı bir an önce içeriye atarsak, biraz daha kendimizi nefes almış gibi hissedeceğiz ama sol tarafa da muhakkak bir alternatif gerekiyor gibi görünüyor. Oyuncu profilimiz ortada” açıklamasını yaptı.

DENİZLİ

14 Ocak 2020 Salı

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