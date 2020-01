Sacko: “Maçlarda kaderi değiştiren futbolcu olmak her zaman güzeldir” Denzilispor’un Malili yıldızı Hadi Sacko: “Ligin ikinci yarısında beklentilerim daha iyi”

Denzilispor’un Malili yıldızı Hadi Sacko, ligin ikinci yarısının kendisi ve takımı için iyi geçmesini istediğini kaydederek, “Ligin ikinci yarısında beklentilerim her seferinde çok daha iyi olmak ve takıma daha çok katkıda bulunabilmek. Maçlarda kaderi değiştiren futbolcu olmak her zaman güzeldir. Ben bunu çok istiyorum” dedi.

Yeşilsiyahlı ekip perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sacko, kupa ve lig hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Çok iyi çalıştıklarını ve kamp sürecini iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Sacko, “Kupada ilk maçımızı oynayacağız ve iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. Ondan sonrasında Galatasaray maçımız var. O da zorlu bir maç ama ben umuyorum ki iki maçı da kazanıp ligin ikinci yarısına çok çok iyi bir başlangıç yapmış olacağız. İkinci yarılar her zaman daha zor olur. Ben geçen sene Türkiye’ye geldiğimde ligin ikinci yarısında geldim, takımlar daha az gol yemek için daha çok çabalıyordu. Daha hazırlıklı oluyorlar, daha güçlü oluyorlar ama bizim buna hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Hatta ligin ikinci yarısının daha iyi geçmesini istiyoruz. O yüzden bunun için de çok çalıştık. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



"Çok çalışmaya devam edeceğim"

Sezona sakatlıkla başladığını hatırlatan Malili futbolcu, "İstediğim ritmi yakalamakta ilk aylarda çok çok zorlandım, çünkü sakatlıktan çıkarak takım arkadaşlarınıza katılıyorsunuz, onlar gibi idman yapmamış oluyorsunuz. Bu sakatlık geçen senenin son zamanlarından kalma bir sakatlıktı. Ona rağmen son iki aya baktığımızda performansımın sürekli artarak gittiğini görebiliyoruz. Ligin ikinci yarısında da beklentilerim her seferinde çok daha iyi olmak ve takıma daha çok katkıda bulunabilmek. Bunun için çok çalıştım ve çok çalışmaya devam edeceğim. Bunu çok istiyorum çünkü maçlarda kaderi değiştiren futbolcu olmak her zaman güzeldir. Ben bunu çok istiyorum” dedi.

