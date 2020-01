Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından “Pamukkale’de Kurs Zamanı” sloganı ile ilçe sınırlarında kendini yetiştirmek, geliştirmek isteyen her yaştan vatandaşa yönelik açılan kurs devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile her yaştan vatandaşın en çok ilgi gösterdiği kurslara kış aylarında da devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz aylarında 1545 yaş arası vatandaşlara yönelik açtıkları İngilizce ve Almanca kurslarıyla başladıkları ve sonbaharda devam eden kurs atağının, kış aylarında 14 yaş üzeri tüm Denizlililere yönelik devam edeceğini belirtti. Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek İngilizce ve Almanca kursları, A1 başlangıç seviyesi ve A2 orta seviye olarak 2 etapta gerçekleştirilicek. Kurs kayıtlarının başladığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, başvuruların www.pamukkale.bel.tr adresi üzerinden yapıldığını ifade etti. Başkan Örki, “Pamukkale İlçesi olarak çok önemli bir turizm bölgesiyiz. Turizm demek, turist demek. Bu anlamda da turizm bölgesinde yaşayanlar olarak yabancı dil bizler için ayrı bir önem taşıyor. Her yaştan vatandaşımızın dünya genelinde ilk sıralarda yer alan kendi dilimizden sonra İngilizce ve Almanca dillerini iyi bilmesinin fırsatları değerlendirmelerine olanak sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Yerel yönetim olarak bizlerinde vatandaşlarımıza bu tür fırsatları sunmamız en doğru adımlardan olacaktır. Yaz döneminde açtığımız İngilizceAlmanca kurslarımız A1 başlangıç seviyesinde idi. Sonbahar döneminde açtığımız ve önümüzdeki haftalarda kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğimiz yabancı dil kurslarımızı kış döneminde bir adım daha öne taşıdık. Kış Dönemi İngilizceAlmanca kurslarımız A1 başlangıç ve A2 orta seviyelerinde gerçekleşecek. 14 yaş üzeri tüm Denizlili hemşehrilerimize açık olan ücretsiz kurslarımıza kendini yabancı dil konusunda yetiştirmek, geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.



Başvurular web sitesi üzerinden

Pamukkale Belediyesi’nce açılan kış dönemi İngilizceAlmanca kursları için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2020 olan yabancı dil kursları A1 ve A2 olmak üzere 2 seviyede gerçekleşecek. Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binasında gerçekleşecek ücretsiz kursların A1 seviyesi 120 saat, A2 seviyesi de 160 saat sürecek. 14 yaş ve üzeri kurslara ilgi duyarak kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, kursların başvuru sayfalarına ulaşmak için Pamukkale Belediyesi’nin www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesine giriş yaparak ilgili linke tıklayarak ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanacak başvuru linklerinden başvuru yapabilecek.

