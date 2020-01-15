Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Trabzonspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Denizlispor, yarın 20.30’da Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sonlandırdı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Özdilek yakından takip etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Denizlispor kafilesi bugün kara yolu önce İzmir’e ardından da sonra Trabzon’a uçarak, kupa mücadelesi için kampa girecek. Yeşilsiyahlı takımda sakatlıkları bunan Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich'in yer almadığı Trabzonspor kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adam Stachowiak, Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Tiago Lopes, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Hadi Sacko, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Kadir Kurt, Oscar Estupinan, Hugo Rodallega, Muhammeet Özkal, Asım Aksungur, Alihan Kalkan

DENİZLİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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